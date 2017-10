Siam giunti, ecco Betlemme. Nel girone sudamericano delle qualificazioni mondiali, Ecuador-Argentina è la PARTITA. Nel senso che o si fa l'Argentina o si muore. I gialli sono ormai fuori, Messi & company devono prendere i tre punti come si tira su l'aria per vivere. Possibile che possa venire utile anche il pari ma non capisco come l'Argentina possa sbagliare anche questo passo, l'ultimo, che servirebbe al cinquanta per cento a passare il turno direttamente senza dover spareggiare.



Torniamo in Europa. Belgio-Cipro sembra la classica amichevole da grandinata di gol. Ma la quota da acciuffare senza dubbi perchè può valere oro è il 2 di Olanda-Svezia. A guardarla così sembra la sfida per il secondo posto ma a leggere bene gli orange dovrebbero vincere 7-0 per mettersi l'avversaria alle spalle. Dato che vale la differenza-reti. Entrando in campo con questo nell'animo, gli orange potrebbero prenderle. E il 2 è a una quota esagerata. Troppo.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Olanda-Svezia 2 (quota 4.30)



Belgio-Cipro over 3.5 (1.75)



Ecuador-Argentina 2 (1.43)



Il terno vale 10.7 volte la posta.



@calcioepepe