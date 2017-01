Sinisa che torna a San Siro? Basta questo per dire che Milan-Torino di Coppa Italia è la partita regina di questo turno. Tutte e due le squadre guardano avanti, alzare questo trofeo le farebbe decisamente felici. Era il 21 agosto dello scorso anno quando al 96' Belotti sprecò il calcio di rigore del 3-3. Tanto per dire cosa dovrà fare il Diavolo per prendere le corna del Toro. Il pareggio mi soddisfa, chissà che al 90' sia proprio quello di cui si parlerà.

Tre partite della Copa del Rey, in campo vanno anche le big. Siviglia-Real Madrid però ha il sapore dell'allenamento. Il 3-0 al Bernabeu ha schiantato il pathos per cui improbabilmente si giocherà per il passaggio. Gol potrebbe essere la cosa migliore da scegliere.

Eibar-Osasuna? Idem come sopra, passaggio già deciso. L'Eibar è molto più forte ma è già a dama con la vittoria a Pamplona per 3-0. Dato che sarà un allenamento perchè non un bel no gol?

Non parliamo di cosa sia Celta Vigo-Valencia, 4-1 per i primi all'andata. L'ex formazione prandelliana scenderà in campo ma con la testa sarà altrove. Provo la vittoria interna.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Milan-Torino X (quota 3.40)

Siviglia-Real Madrid gol (1.40)

Eibar-Osasuna no gol (1.78)

Celta Vigo-Valencia 1 (1.90)



La quaterna vale 80 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe