E' la Serata. Esse maiuscole a parte, in Juventus-Roma c'è tutto. Ma prima del resto ci sono tre punti in palio che farebbero la differenza. Oddio, è vero che la Roma potrebbe sorridere anche a vedere l'altra faccia e cioè che alla fine i punti siano soltanto due, equamente spartiti. Per vari motivi che tutti capiranno, io vedo entrambe a segno. Le difese controlleranno ma basterà un momento e la polpetta sarà servita, da una parte e dall'altra.



Empoli-Cagliari è la svolta per i toscani. Nel senso che se non si fa almeno un gol oggi, contro chi quando subisce ne prende a mazzi, allora è inutile iscriversi al girone di ritorno.



Anche Milan-Atalanta parla. I bergamaschi vengono da una delle sconfitte più surreali che sia mai capitato di vedere, dopo un primo tempo in cui l'Udinese poteva essere sotterrata e invece era in vantaggio. Qui si segna, entrambe.



Sconfino nella Liga perchè non sarà una gran quota ma non posso non inserirla. Atletico Madrid-Las Palmas, Simeone l'avrebbe voluta giocare mezzora dopo l'orribile sconfitta col Villarreal di lunedì sera. Anche perchè le ultime cinque volte che si sono incontrate sono state cinque vittorie dei colchoneros. In più, gli ospiti vengono da tre pareggi e una vittoria. E quindi... E' vero, mancherà Oblak, portiere titolarissimo ma non vedo troppi problemi.



Premier League. Dove c'è anche qui una partita, quella di Stoke, che Ranieri avrebbe voluto giocare mezzora dopo l'orripilante sconfitta col Bournemouth. Credo che sarà tutto diverso e che il suo Leicester almeno un gol lo farà. Chiudo con West Ham-Hull, i primi in ascesa evidente i secondi boccheggianti. L'handicap è una prassi che si deve prendere in considerazione.



Juventus-Roma gol (quota 1.73)

Empoli-Cagliari segna squadra casa (1.21)

Milan-Atalanta gol (1.80)

Atletico Madrid-Las Palmas 1 (1.30)

Stoke-Leicester segna squadra ospite (1.30)

West Ham-Hull 1/handicap (2.60)



La sestina vale 82 euro con 5 euro escluso bonus.



