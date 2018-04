Ho avuto la fortuna di vedere Siviglia-Barcellona. Ho visto un film di Indiana Jones. E ho visto quanto possa essere bello e pazzo il calcio. Ho visto i blaugrana cogliere quarantesimo e quarantunesimo palo della loro incredibile e pazzesca stagione. E li ho visti dominati in lungo e in largo da un ottimo Siviglia che meritava di vincerla a baffi stesi. Poi è arrivata la caduta sulle terra del satellite cinese. Che ha deciso di scendere sui Sanchez Pizjuan rovinando (o rimettendo a posto) tutto in due minuti, 88' e 89'. Le due squadre hanno finito a pezzi, letteralmente. Ho visto con i miei occhi qualche pezzo da novanta (Piquè, Rakitic oltre a un Messi che ha problemi che lo mandano a corrente alternata) in grande difficoltà fisica.Questo è quello che è successo. Con la Roma si ricomincia. Si potrebbe anche rivedere un Barcellona tutto diverso. Ma io ho scorto una quota talmente alta che non si può non provarci. Primo tempo/finale a 4.20, si va con quello. X/1 a 4.20. In singola.



Il pomeriggio è tutto dei recuperi del nostro campionato. Con un Milan-Inter così bello da non credere. Squadre in salute, che segnano. Ecco perchè il gol non si può non provare. Così come il gol è la strada da praticare in Benevento-Verona. Qui c'è poco pochissimo o meglio niente da difendere. L'over 3.5 mi canta la ninna-nanna e io debbo ascoltarlo.





I CONSIGLI DI MERCOLEDI'





Milan-Inter gol (quota 1.82)



Benevento-Verona over 3.5 (3.25)°





e inoltre





Barcellona-Roma primo tempo/finale X/1 (quota 4.20)





L'ambo vale 5.91 volte la posta





@calcioepepe