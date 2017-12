Milan-Inter di Coppa Italia è una di quelle partite che spuntano come l'acqua nel deserto. Non perchè necessariamente belle ma perchè l'intensità e il pathos che raccolgono ne timbrano l'importanza. Gattuso è seduto sulla valanga e solo un derby così vero può arrestarne la caduta; Spalletti si è visto i suoi scivolare sulle banane e ancora deve capirne il perchè. Potrebbe venirne fuori uno svolgimento bloccato nella prima parte e completamente alterato nella seconda, se qualcuno la sbloccasse per tempo. Ecco perchè il secondo tempo con più gol alla pari mi sembra una scelta fattibile.



Parma-Spezia di Serie B dice che i liguri, lontani dal Picco, sono totalmente un'altra squadra. Penultimi nella graduatoria esterna con 6 punti e 6 sconfitte. A Parma trovano un sudoku mica da ridere. Nove trasferte dicono l'under 2.5, solo in due casi si è registrato l'over. Chiaro no?



La terza gara della serata è con la Principessa del Pep, il City che tutto travolge. Al St.James Park l'aspetta il Newcastle di Rafa Benitez, che ha ritrovato una vittoria dopo nove finite in pochezza. Questo City non lo fermano nemmeno le cannonate ad alzo zero.







I CONSIGLI DI MERCOLEDI'







Milan-Inter tempo con più gol secondo (quota 2.00)



Parma-Spezia under 2.5 (1.55)



Newcastle-Manchester City 2 (1.25)







Il terno vale 3.87 volte la posta



@calcioepepe