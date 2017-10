Sabato italiano con una grande SFIDA A MISTERPALMIERI. Perchè Milan-Juventus non fa staccare gli occhi dal video o dal campo, per i fortunati. Pomeriggio con tifosi e non a deliziarsi. Montella sta risalendo ma una sconfitta in un altro scontro diretto farebbe precipitare di nuovo le cose. Lo stesso (o no?) dicasi per Allegri che deve tenere il passo di Sarri e quindi sbancare qui. Prevedo gol.



La sera tocca a Di Francesco contro Donadoni, che ha un Bologna a pezzi come organico. Qui faccio presto con 1 pt/1 st.



In Bundesliga c'è Bayern-Lipsia, seconda (con gli stessi punti della prima) contro terza (a una sola lunghezza dalla coppia in testa). Gran bella partita piena di gol.



Chiudo con la Serie B, giornata fiammeggiante e stupenda con Venezia-Frosinone. A me bastano Palermo-Entella e Pescara-Brescia e ho chiuso la mia cinquina.



Voi potete anche fermarvi a un ambo, basta che sia da 6 contro 1 in su. Vincerete la SFIDA A MISTERPALMIERI e avrete un pezzo a voi dedicato in prima pagina. Ok?



I CONSIGLI DEL SABATO



Milan-Juventus gol (quota 1.72)



Roma-Bologna 1/1 (1.70)



Bayern-Lipsia gol (1.55)



Palermo-Entella 1 (1.55)



Pescara-Brescia 1 (1.65)



La cinquina vale 11.5 volte la posta escluso bonus.



@calcioepepe