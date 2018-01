Il girone di ritorno di Serie A comincia con il rientro di Mazzarri in panca, sponda Toro, e una schiera di tecnici tutti italiani. Importiamo solo calciatori, gli allenatori li mantechiamo sul posto. Anche se Mazz torna dalla sua esperienza inglese. E se Diego Lopez non è nato qui ma è come se fosse italiano, visto che ci vive dai tempi di Barney e Wilma "dammi la clava".



Parto proprio con Toro-Bologna e con il suo gol, un must della giornata. Lo stesso per Genoa-Sassuolo, squadre rinfrancate dal cambio, Ballarda e Iachini le condurranno in porto vessillo al vento. La fissa (e la quota) per me è a Benevento, dove la Samp può finalmente ritrovare il colpo esterno che manca dal derby in casa Juric.



Si procede con Milan-Crotone, in cui Zenga non dovrebbe trovare regali nel suo vecchio San Siro, e Spal-Lazio. Inzaghi ripensa ancora a quel deludentissimo pareggio in bianco che aprì il campionato, davanti ai tifosi di casa. Non può che cancellarlo con questo colpo estense.



Chiudo con il serale di Cagliari, dove piove una Juve in grande salute. C'è il testa a testa con il Napoli che chiama. Non scherziamo.



Torino-Bologna gol (quota 1.70)



Genoa-Sassuolo gol (1.75)



Benevento-Sampdoria 2 (2.15)



Milan-Crotone 1 (1.33)



Spal-Lazio 2 (1.55)



Cagliari-Juventus 2 (1.35)



La sestina vale 17.8 volte la posta escluso il bonus



