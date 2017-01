Milan-Napoli, seratona. Anche se Locatelli e Romagnoli a guardarsela in tribuna non sono un bel viatico per l'Aeroplanino Montella. Partita molto complessa che si trasforma quindi in una occasione da non sprecare per Marechiaro Hamsik e per un Mertens che da quando si è messo a fare la punta centrale segna anche durante gli inni. Vado dritto con il 2.

Belle indicazioni dalla Premier League. Si comincia subito con Liverpool-Swansea, mi dispiace ma credo che la vittoria con handicap non si possa lasciare da parte nonostante la gara si giochi a pranzo e rischi quindi di mandare la nostra giocata a donnacce fin da subito.

City-Tottenham è un partitone per mille e un motivo. I londinesi di Pochettino viaggiano con la sirena che dice "fate largoooo", i guardiolisti non ne possono più di beccare sberle sul muso. Consigliare no gol sarebbe bestemmiare quindi...

Con il calcio internazionale voglio chiudere con Nantes-PSG. Sentite questa: sono tredici partite tredici che finisce di riffe o di raffe con la vittoria dei parisienne, cioè dal 2006. A me pare un regalo di Natale posticipato no?

Per impinguare carezzo i miei fidatissimi over 1.5 in serie B, oggi questi due: Entella-Frosinone e Cittadella-Bari.

Vi ricordo la sfida a me, ovvero a MisterPalmieri. Aspetto roba forte, di classe. E seguiteci perchè qui da noi manda consigli gente che ci sa fare. Coraggio!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Milan-Napoli 2 (quota 2.05)

Liverpool-Swansea 1/handicap (1.54)

Manchester City-Tottenham gol (1.57)

Nantes-PSG 2 (1.37)

Entella-Frosinone over 1.5 (1.29)

Cittadella-Bari over 1.5 (1.28)



La cinquina vale 56 euro con 5 euro, escluso bonus.



OGGI E DOMANI LA SFIDA A MISTERPALMIERI. Scrivete qui sotto le vostre proposte e andrete in prima pagina da noi su CM!