Il Monday Night italiano è tutto in Trapani-Avellino, battaglia tra ultima e terzultima della graduatoria tra i cadetti. La cosa strana però è che entrambe stanno uscendo da una crisi pesante a forza di risultati, i siciliani con un pareggio e due vittorie, i campani con due pareggi e due vittorie. Incredibilmente quindi, in serie positiva. L'altro dato statistico che colpisce è che le due si sono affrontate nove volte dal 2013 e ben otto è uscito il gol.



Praticamente o quasi lo specchietto che ci si trova davanti in Granada-Las Palmas. Qui però è SEMPRE uscito il gol nei cinque scontri diretti dal 2010.



Oggi ci si ferma qui. Perchè quando i numeri parlano in maniera così squillante bisogna starli a sentire. Pena il rimpianto.



N.B. Ovviamente io mi fermo qui, voi potete partire da queste due se vi convincono e sopra costruirci quel che volete. Avsalut.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Trapani-Avellino gol (quota 1.83)

Granada-Las Palmas gol (1.70)



L'ambo vale 31 euro con 10 euro.



Twitter @calcioepepe