Giornata con poco, pochissimo. Appunto l'attenzione su una quota più che una partita. Siamo in Coppa del Re, in Spagna, dove c'è Siviglia-Leganes, semifinale che è finita 1-1 all'andata. Ovviamente uomini di Montella favoriti. C'è un ma. Il Leganes non più tardi di un mese fa ha buttato fuori il Real Madrid nel suo Santiago Bernabeu. Per essere qua. Non è poco.



In più il Siviglia, che con uno 0-0 andrebbe in finale, ha sulla schiena l'orrore del 5-1 patito in casa Eibar. Dove l'Avioncito Vincenzino ha tirato in ballo il "campo troppo piccolo e strano"... Se il Siviglia si è rimesso in carreggiata, allora va bene. Ma se ha il braccino corto per quelle bastonate appena prese nei Paesi Baschi, allora la doppia a 3.00 può essere un bel tentativo.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Siviglia-Leganes X2 (quota 3.00)



