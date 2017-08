Per me non c'è match tra queste due squadre. Così come la vedevo all'andata, dove sentendosi già a meta il Napoli non ha inferto il colpo di grazia ai francesi in nove. Ma a Nizza i padroni di casa dovranno spingere il piede sul pedale e l'attacco sarriano potrà andare e scivolare sul burro. Non serve vincere in Francia ma non credo che ci si possa esimere contro una squadra inferiore e disperata. Il 2 a 1.85 non sarà una gran cosa ma non vedo partita. Anche se Balotelli e Sneijder cercheranno di dare una mano.



L'ambo si concretizzerebbe ben prima, con la partita che è una non-partita tra Astana e Celtic. Visto lo 0-5 dell'andata, metterei la mano sul fuoco (si fa per dire...) che i kazaki andranno in gol almeno una volta.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Nizza-Napoli 2 (quota 1.85)

Astana-Celtic segna gol squadra casa (1.48)



L'ambo vale 2.73 volte la posta.



@calcioepepe