Solo Bologna-Napoli in Serie A. Ma nessuno si lamenterà per questo perchè la sfida in questione non è una partita da niente, anzi. Riporta Donadoni faccia a faccia col suo Napoli del 2009, Diawara torna sotto le Torri che lo hanno lanciato nel panorama delle più grandi. E poi c'è quel 3-2 del dicembre 2015 che ancora fa soffrire i napoletani, presi a schiaffoni nella prima parte e non più capaci di risalire. Vedo gol anche qui.



Giornata di grande spessore in Premier, stappata a pranzo da un Chelsea-Arsenal di vitale importanza per entrambe. Questa però me la voglio guardare senza pensieri. Mi piace invece l'over 2.5 tra Southampton e West Ham, mi piace la vittoria del Tottenham contro il Middlesbrough e mi piace il pareggio tra il Watford di Mazzarri e il Burnley eccezionale in casa ma così così in trasferta.

Uno solo l'over 1.5 in Serie B, questa volta. E viene da Salernitana-Novara.



Le altre idee verranno da voi. Perchè è giorno della SFIDA A MISTERPALMIERI. Aspetto le vostre proposte qui sotto, per andare alla cassa e in prima pagina lunedì su CM. Mi raccomando, so che tra di voi ce ne sono tanti che sanno come si fa!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Bologna-Napoli gol (quota 1.75)

Southampton-West Ham over 2.5 (1.95)

Tottenham-Middlesbrough 1 (1.23)

Watford-Burnley X (3.25)

Salernitana-Novara over 1.5 (1.33)



La cinquina vale 90 euro per 5 euro, escluso bonus.



SFIDA A MISTERPALMIERI: Vi aspetto tutti quanti!