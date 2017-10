Champions League, seconda parte. Quella con il Napoli. Che riceve il Pep e il suo City, al momento forse il meglio del meglio che ci sia. Due squadre che dettano legge e segnano come macchinette; per me non c'è dubbio che saranno prima e seconda nel Gruppo anche se gli ucraini andranno battuti in casa. Al San Paolo comunque il gol è un must.



Ce ne sono a sfascio di partite che possono interessare. A partire da Tottenham-Real Madrid, entrambe a leccarsi le ferite di una giornata di campionato molto amara. Anche qui gol, come all'andata. Così come all'andata potrebbe uscire una valanga da Liverpool-Maribor. O da Porto-Lipsia, dove vedo facilmente un bell'over 2.5 ottimamente pagato.



Anche in Ucraina facile che grandinino almeno tre gol. Serata da portarsi il pallottoliere dietro. E una televisione ovunque, perchè perdersi Napoli-City sarebbe da pazzi.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Napoli-Manchester City over 2.5 (quota 1.45)



Tottenham-Real Madrid gol (1.37)



Liverpool-Maribor 1/over 3.5 (1.46)



Porto-Lipsia over 2.5 (1.80)



Shakhtar-Feyenoord over 2.5 (1.42)



La cinquina vale 7.4 volte la posta escluso bonus



@calciomercato