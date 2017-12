Si arriva in derapage alla chiusura dell'anno di Serie A. Partendo con l'anticipo di Crotone-Napoli. Sarri ha già svoltato dopo una crisettina di risultati e adesso si è trovato anche il maradoniano Marechiaro. Il Crotone ha svoltato con Zenga ma non sono queste le partite che fanno per lui, naturale.



La quota del giorno potrebbe essere il pareggio in Serie C tra Sambenedettese e Fermana. I padroni di casa sono squadra totalmente da trasferta e hanno una graduatoria interna impressionante in negativo. Gli ospiti invece in trasferta si fanno più che rispettare, con una media superiore a un punto a partita. Per essere un ambo, viene una quota signorile.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Crotone-Napoli 2 (quota 1.25)



Sambenedettese-Fermana X (3.10)



L'ambo vale 3.87 volte la posta



