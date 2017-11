Domenica con le prime due qualificate alla Coppa del Mondo di Russia 2018 passando per gli spareggi. Una a meno di meteoriti dalla Via Lattea sarà certamente la Croazia, visto il 4-1 dell'andata inflitto a una Grecia senza Manolas. Che, non avendo nulla da perdere e ritrovando il suo alfiere in difesa, attaccherà fin dagli inni nazionali. Prevedere un over sembra naturale.

Dall'altra parte c'è Svizzera-Irlanda del Nord. L'andata l'ha detta forte a favore dei rossocrociati che hanno vinto 1-0. E che in casa dovrebbero trovarsi molto meglio.



Bella giornata in Serie B. A partire da un partitone di altissima classifica a Cremona, dove sale il Palermo. Due squadre forti, spesso avvezze al pareggio. Che, se uscisse qui, non sarebbe cosa strana.

Si chiude con l'incontro della sera, Bari-Pescara. Impossibile riuscire a capire come non esca un over, basta andare a controllare quanto segnino i due attacchi e quanto subiscano le due difese. Prosit.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Grecia-Croazia over 2.5 (quota 1.90)



Svizzera-Irlanda del Nord 1 (1.45)



Cremonese-Palermo X (3.05)



Bari-Pescara over 2.5 (1.55)



La quaterna vale 13 volte la posta.



@calcioepepe