Senza dubbio è il match più importante e divertente. Nizza-Monaco porta la vincente nelle semifinali di Coppa di Lega. C'è un dato incontrovertibile e stranissimo: nelle ultime dodici sfide il pareggio è apparso soltanto una volta. Indovinate un po' dove? In Coppa di Francia. E si giocava a Nizza. Nello stesso stadio in sui si giocherà questa gara, quindi. Piccoli segnali che mi dicono che la X possa indicarci la strada. La quota c'è e vale la candela,tutte e due se la giocheranno alla morte. Il Monaco sta volando ma il Nizza è reduce da tredici punti nelle ultime cinque di campionato, anche se la Coppa di Francia l'ha visto eliminato dal Tolosa.



In Portogallo è campionato. In un caso, tra Belenenses e Boavista, mi faccio affascinare da un altro pareggio. Con Nizza-Monaco basta azzeccarne uno per vincere. Le due portoghesi navigano a centro classifica e non sono in momento-si'. Basta questo perchè il discorso dei due feriti possa fare proseliti anche in questo caso.



Nell'altra partita portoghese, il derelitto Setubal va a casa del Tondela. Occhio a questa sfida, le quote del Tondela sono altissime e quelle del Setubal dovrebbero essere maggiori. Qualcosa mi dice all'orecchio che qui ci potrebbe essere il botto del 2. Ma è soltanto una vocina, un sussurro. Per chi volesse tenerne conto.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Nizza-Monaco X (quota 3.40)



e inoltre



Belenenses-Boavista X (quota 3.10)



@calcioepepe