Barcellona-Valencia, andata di semifinale di Coppa del Re. Capolista e terza in classifica della Liga. Siamo a livelli altissimi per ciò che riguarda le protagoniste dell'annata spagnola. La parola "andata" potrebbe avere il suo senso visto che il Valencia vorrebbe tanto giocarsi una chance al ritorno. E per farlo deve portare a casa un risultato possibile da ribaltare, non una Waterloo. Io provo con una combo blaugrana, quota ottima ma difficoltà ovvie.



Coppa anche in Turchia, andata dei quarti di finale tra Konyaspor e Galatasaray. Favoritissimi i giallorossi per il passaggio ma qui ci troviamo al primo tempo. Ovvero all'andata. L'under 2.5 mi sembra la parola d'ordine del giovedì.



Si scende in campo in Coppa anche in Olanda, quarto di finale (partita secca) tra Willem II e Roda che hanno i loro problemi in campionato e certo non pensano di arrivare più avanti di così in questa manifestazione. Si prevede turnover a bizzeffe. Pochi gol?



P.S. Giornata difficilissima da "leggere". La "singola" che mi piace di più è quella turca (e la quota non mi sembra neanche male per niente...).



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Barcellona-Valencia 1/under 3.5 (quota 2.80)



Konyaspor-Galatasaray under 2.5 (1.80)



Willem II-Roda under 2.5 (2.02)



Il terno vale 10.1 volte la posta



@calcioepepe