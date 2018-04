Champions League, primo capitolo pre-semifinali. Roma-Barcellona si è aperta in due al Camp Nou nella maniera in cui la Roma non voleva e certamente non meritava. Qui troverà lo stadio pieno e vuole regalare ai tifosi, se non un passaggio del turno al limite dell'impossibile, almeno dei gol da festeggiare.



Dall'altra parte il City e Guardiola attaccano a testa bassa uno 0-3. Ma lo faranno contro una delle squadre migliori - se non la migliore in senso assoluto - per quanto riguarda le ripartenze. Con uno che segna come Salah...



Dato che gli under 2.5 in questi casi sembrano essere una follia, credo che si possa provare con l'over 1.5 primo tempo da una parte e dall'altra. Anche perchè - e questa è la cosa più importante di tutte - sia all'Olimpico che a Manchester non ci sarà nulla ma proprio nulla da difendere. Per i padroni di casa, ovvio.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Roma-Barcellona over 1.5 primo tempo (quota 2.35)



Manchester City-Liverpool over 1.5 primo tempo (2.20)



L'ambo vale 5.17 volte la posta



@calcioepepe