Novara e Cesena hanno una caratteristica che le distingue. La prima fa orrore in casa (solo 17 punti in 16 partite), la seconda fa super-schifo in trasferta (10 punti in 16 partite). L'unico numero che può aiutarci è quello degli over 2.5 fatti registrare in trasferta dai romagnoli (11 contro 5, più del doppio).



Una nota su una partita portoghese. Che ha dell'incredibile. Nelle ultime tredici sfide tra Rio Ave ed Estoril, ovunque giocate, ci sono stati ben dieci (!!!!!!!) vittorie in trasferta! Considerando che in questa occasione chi ha di più da giocarsi potrebbe essere proprio l'Estoril, ultimo in classifica ma a ridosso delle altre (mentre i padroni di casa sono quinti in zona Europa League ma senza possibiltà alcuna di salire di più) vado con uno spicciolo su Cenerentola.

Due singole, due belle quote. I numeri tirano decisamente da quella parte.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Novara-Cesena over 2.5 (quota 2.14)



e inoltre



Rio Ave-Estoril 2 (quota 4.50)



