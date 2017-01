Il calcio regala sempre storie al limite del paranormale. E' senz'altro di questo tipo il fatto che Mkhitaryan abbia chiuso l'anno che se ne andava con un gol di scorpione, sensazionale e irripetibile, e Giroud abbia aperto quello appena entrato con un gol di scorpione, sensazionale e irripetibile. E quindi subito ripetuto, forse ancora più bello. Campioni che ci provano. Per poi ridersela come il francese, al ritorno in campo, con l'amico-rivale e connazionale Cabaye.



Ritocca all'Arsenal stasera, in casa Bournemouth, 150 chilometri da Londra. Nelle ultime sette trasferte, Premier o Coppa che fosse, gli uomini di Wenger hanno sempre portato a casa almeno un gol. Segnato ma anche subìto. Dato che il Bournemouth sono quattro gare al Dean Court che fa almeno un pallino...



Le altre due sfide appaiono simili. Emerge che le squadre fuori casa sono in un momento di scarsa, diciamo così. Swansea e Watford farebbero festa con un punto. Crystal Palace e Stoke sono apparse più vitali e reattive. Decisamente. Due vittorie interne e il terno c'è.



Ma a noi interessa una quaterna. Salto in Copa del Rey e precisamente a Valencia, dove è in atto un vero casino dopo le dimissioni di Prandelli. La squadra è scarsa ma non da retrocedere. Arriva l'infido Celta Vigo che sa come giocarsela. Siamo di fronte a andata e ritorno, l'under 2.5 è una strada da imboccare per forza. E la quota c'è.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Bournemouth-Arsenal gol (quota 1.62)

Crystal Palace-Swansea 1 (1.77)

Stoke-Watford 1 (1.80)

Valencia-Celta Vigo under 2.5 (1.85)



Il terno vale 48 euro con 5 euro.



LA SINGOLA CHE MI PIACE DI PIU'



Crystal Palace-Swansea 1



