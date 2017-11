Il Monday Night prima della tempesta internazionale, dove l'Italia dovrà guardare a Russia 2018, con lo spareggio svedese.



Andiamo al Renato Curi di Perugia dove sale un Avellino decisamente in ombra nelle ultime. Al contrario gli umbri dovrebbero essersi messi alle spalle il periodo orrendo che ha portato all'esonero di Giunti. Comunque, due squadre che potrebbero non sputare su un pareggio che contribuisca a tirarle piano piano fuori dal momento-no. Novellino torna a casa sua, il 3.40 della X è una quota troppo alta.



In Serie C abbiamo Carrarese-Alessandria. Le ultime otto (!) dei toscani sono state TUTTE over, l'Alessandria ha preso un passo falso che nessuno si sarebbe potuto aspettare così falso.



Le ultime tre in casa del Norimberga sono state tre over, le ultime tre dell'Ingolstadt in trasferta idem con patate al forno. Questa dovrebbe essere una bella sicurezza per la serata. Siamo in Bundesliga 2, credo che ci si possa fidare.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Perugia-Avellino X (quota 3.40)



Carrarese-Alessandria over 2.5 (2.05)



Norimberga-Ingolstadt over 2.5 (1.78)



Il terno vale 12.4 volte la posta



@calcioepepe