Allora. Camera con vista sulla finale di Kiev. Si parla di Champions, l'andata di Monaco di Baviera finì 2 a 1 per CR7. Quindi Lewa e company devono almeno marchiare due volte se no non se ne parla. Chi gioca l'under è un amante dell'horror con il popcorn. I gol fioccheranno come in Val Badia, da tre a sei mi sembra la multigol che copre gli eventi possibili. Per quelli impossibili chiedere al cinemino di fantascienza qui sotto all'angolo.



Bella la giornata di Serie B che ci conduce verso il Bernabeu. Parma-Ternana è una partita dove tutte e due devono vincere e per farlo devono segnare. Tutte e due hanno i giocatori per farlo nonostante arrivino da due manrovesci mica da ridere. E la quota dell'over a 1.80 è un bel prendere.



Si chiude con il pareggio di Pescara dove approda il Cesena. Il punto permetterebbe agli adriatici di fare il classico passettino e di tenere a distanza di sicurezza i romagnoli. Che, da parte loro, firmerebbero col sangue dopo aver battuto in casa il Frosinone. Salut.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Real Madrid-Bayern multigol 3/6 (quota 1.58)



Parma-Ternana over 2.5 (1.80)



Pescara-Cesena X (3.20)



Il terno vale 9.10 volte la posta



