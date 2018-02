L'abbiamo vista a Wembley, pochi giorni fa, da finale della Coppa di Lega. Primo trofeo inglese per il Pep Guardiola. Ora la rivediamo valida per la Premier League e qualcosa di diverso c'è. Prima di tutto si gioca in casa dei Gunners che, dopo le tre pere sul groppone, faranno le fiamme. Ma "loro" sono "loro". La combo gol/over 2.5 deve essere quasi una parola d'ordine.



Si va in campo anche per la Liga. Las Palmas-Barcellona si sbriga in un attimo. Tutti over belli grossi nelle ultime cinque sfide. Il 2/over 2.5 non costa nemmeno troppa fatica.



Chiude il terno Alaves-Levante, con gli ospiti che arrivano da una bastonata appena presa in casa. La vittoria interna non gliela possiamo lasciare, vista anche la quota.





I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Arsenal-Manchester City gol/over 2.5 (1.70)

Las Palmas-Barcellona 2/over 2.5 (1.46)

Alaves-Levante 1 (1.80)



Il terno vale 4.46 volte la posta



