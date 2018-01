Questa infornata di Coppa del Re di Spagna mi sa di tempesta di gol. Tre partite come se fossero molte di più. Cominciamo dalla fissa che più fissa non si può: all'andata ha vinto il Levante 2-1 a Barcellona, quindi i catalani dell'Espanyol non possono che buttarsi all'attacco, visto che nemmeno una vittoria per 1-0 li qualificherebbe. L'over 2.5 sembra soltanto da scartare. E ha una quota che va letta in filigrana se no ci si sente male. Troppo alta!

Alla stessa ora c'è Montella in campo col suo Siviglia. Al debutto ha sbancato Cadice con Nolito e Jesus Navas. E il Cadice ha sbagliato il rigore che poteva alimentare una fiammella. Nel derby perso col Betis, Vincenzino ha fatto vedere un Siviglia d'assalto anche se battuto dalla gragnuola di colpi dei verdi. Non credo che nessuno risparmierà i ganci al mento, anche se sulla carta dovrebbe essere quasi un allenamento. Visto il 2-0 dell'andata.

La terza sfida è quella di gala, al Nou Camp. Arriva il Celta Vigo, squadra che ha appena incontrato i blaugrana (1-1 all'andata di Coppa) e Real (2-2 in Liga). Iago Aspas, Gomez Gonzalez e Pione Sisto sotto porta sono dei crotali, il Barcellona nemmeno ve lo dico. Over 2.5 di prassi, anche perchè la capolista deve ancora qualificarsi e non è cosa fatta, visto l'1-1 di Vigo.



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Barcellona-Celta Vigo over 2.5 (1.28)

Siviglia-Cadice over 2.5 (1.70)

Levante-Espanyol over 2.5 (2.30)



Il terno vale 5 volte la posta.

@calcioepepe