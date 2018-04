Singolona da Monday Night. Mica da ridere. In Liga. Tutto avviene nei Paesi Baschi e precisamente a Bilbao dove arriva il Levante. I baschi non possono andare nè avanti nè indietro, gli ospiti invece con una vittoria si tirerebbero fuori dalle acque limacciose. Con uno spicciolo ci si toglie la soddisfazione e la curiosità. Il 2 è molto alto (e l'ultima in casa del Bilbao fu una figuraccia da ricordare...).

Ma le partite vere sono qui da noi. In B e in C. A Frosinone c'è l'Empoli supermegastracapolista, che ha fatto pezzi e bocconi piccoli piccoli di tutto ciò che ha trovato sul suo cammino. Questa però è più dura e c'è un dato: sei scontri diretti dal 2010, cinque over 2.5 (almeno). E allora...

L'altro match speciale è Catania-Trapani in C. Le due sono a caccia del Lecce. Ma mentre gli etnei sono in salute, gli ospiti arrivano da due passi falsi, la sconfitta di Francavilla e il pari interno con l'Andria. Portare via punti, anche uno solo, da qui sarà un'impresona.

I CONSIGLI DI LUNEDI'

Frosinone-Empoli over 2.5 (quota 2.00)

Catania-Trapani 1 (1.75)

e inoltre

Athletic Bilbao-Levante 2 (5.25)

L'ambo vale 3.50 volte la posta

@calcioepepe