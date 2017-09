Un Monday Night comandato dall'anticipo della nostra B, Avellino-Venezia. Reduci dalla più bella e dalla più brutta partita dell'anno, finora. Avellino piegato tra i gol e le occasioni a Cesena, Venezia fermato sullo 0-0 tra gli sbadigli dallo Spezia. La difesa di Inzaghi non ha ancora preso un gol, sarà per questo che mi fido degli scoppiettanti avanti irpini che invece stanno centrando bene la porta (cinque gol al Foggia nell'ultima interna). La quota dell'over 1.5 squadra casa mi soddisfa.

Sempre da noi, ma in Serie C il bel derby veneto tra Padova e Vicenza. Un dato emerge dai precedenti e cioè che nelle otto sfide tra le due soltanto una volta la squadra in trasferta è rimasta senza andare a rete.

La Liga anche ci indica la strada del gol. Tra Espanyol e Celta potrebbe essere la scelta migliore affidarsi al "segna gol squadra in trasferta". Che giocherà con un discreto tridente d'attacco. Contro i catalani che ne hanno appena presi cinque dai blaugrana. Prosit.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Avellino-Venezia over 1.5 squadra casa (quota 2.30)

Padova-Vicenza segna gol squadra in trasferta (1.40)

Espanyol-Celta segna gol squadra in trasferta (1.33)



Il terno vale 4.28 volte la posta.



@calcioepepe