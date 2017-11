Qui si parla di Mondiale, non baubaumiciomicio. Qui ogni gol pesa una tonnellata e può spostare il PIL di una nazione. La cui nazionale ha combattuto finora per arrivare a giocarsi questo spareggio. Siamo alla prima coppia di partite di andata e, con la premessa fatta, capirete da soli che dovremmo essere di fronte a partita superbloccate. È vero che nel caso della Grecia manca un gigante come Kostas Manolas in difesa, fermato dal Giudice per una marachella scoperta e punita (si era fatto squalificare per esserci qui). Ma la Croazia, nei suoi ultimi dieci confronti casalinghi, ha totalizzato ben otto under! E non erano partite di questo tipo.



Irlanda del Nord-Svizzera è addirittura più bassa come quota dell'under 2.5. Ma va ricordato che si tornerà tra pochi giorni in campo per la rivincita e nessuno vuol fare un buco nell'acqua alla prima tornata. In più gli irlandesi sono tosti in casa loro (nelle ultime dieci hanno perso solo contro Germania, due volte, e Croazia). L'ambo degli under vale una quota potabilissima, per mettersi davanti alla tv.





I CONSIGLI DEL GIOVEDI'





Croazia-Grecia under 2.5 (quota 1.61)



Irlanda del Nord-Svizzera under 2.5 (1.39)





L'ambo vale 2.23 volte la posta



@calcioepepe