Torna l'Italia. Intanto con la Serie B e non è poco. In pieno mercato di gennaio, con i suoi rinforzi. La capolista Palermo è a La Spezia, campaccio per tutti visto che al Picco i liguri hanno ottenuto 23 punti in 10 partite, ovvero più di quanto abbiano fatto i rosa in 11, sotto il Monte Pellegrino. Non so se mi spiego. I siciliani però con i loro 18 punti in trasferta conducono anche quella speciale graduatoria. Dire che sembra il pareggio della giornata è dire il giusto. Poi vedremo.



Vediamo cosa bolle in Premier League. Il City del Pep se la gioca nel suo stadio con Benitez. Accantonata la bellissima sconfitta di Liverpool, si riparte e ci si gioca l'handicap. A questo aggancio un terno non male: Leicester, Stoke e West Ham. Sembra l'occasione migliore per acciuffare i tre punti rispettivamente contro Watford, Huddersfield e Bournemouth. In più, come pareggio in singola c'è un bell'Everton-West Bromwich. In attesa dei cannoni ad alzo zero, quelli spareranno in Serie A nella domenica di Inter-Roma, partita di altissima intensità.



I CONSIGLI PER SABATO:



Manchester City-Newcastle 1/handicap (quota 1.38)



Leicester-Watford 1 (1.82)



Stoke-Huddersfield 1 (2.00)



West Ham-Bournemouth 1 (1.95)



La quaterna vale 9.79 volte la posta



e inoltre



Spezia-Palermo X (quota 2.90)



e inoltre



Everton-West Bromwich X (quota 3.20)



@calcioepepe