Solo due partite di Liga, che curiosamente prendono le note dallo stesso spartito. Sono Eibar-Las Palmas e Valencia-Celta Vigo. Se guardiamo gli ultimi scontri diretti della prima, sono terminati due volte 1-0 e due volte 3-2, sempre a favore del Las Palmas, che si giocasse in casa o in trasferta. La cosa surreale è che per Valencia-Celta Vigo è successa la stessa cosa: quattro ultimi scontri diretti e tutti e quattro a favore del Celta! Col risultato di due volte 2-1, poi 2-0 e 4-1. E sto parlando di cose recentissime, non dell'altro secolo.

Dato che sono due partite difficili da pronosticare, io batto la strada conosciuta. L'ambo viene uno sproposito. Perchè no? E' ovvio che è un suggerimento statistico. Ma da qui a dire che è un'invenzione c'è un mare.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Eibar-Las Palmas 2 (quota 4.20)

Valencia-Celta Vigo 2 (3.75)



L'ambo vale 79 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe