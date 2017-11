Quarto spareggio in vista Russia2018, tra Danimarca e Irlanda. Chiude le gare di andata. Il miglior giocatore in campo sarà Christian Eriksen, centrocampista offensivo del Tottenham e della nazionale danese. Diamo un'occhiata. Nelle ultime sei partite, Eriksen (si dice che sia tifoso romanista e lui ha sempre confermato) è andato in gol ogni volta. Batte anche i rigori per la sua nazionale. Difficile pensare che questa non sia la sua notte, contro l'Irlanda tutto cuore del signor Martin O'Neil, più considerato lui come tecnico degli uomini che mette in campo.



Credo che, visto l'avversario, Eriksen possa continuare una striscia pazzesca. Non so se sia mai esistito un centrocampista, sia pur offensivo, andato a rete per sette partite di fila con la maglia della sua nazionale. Davanti a lui dovrebbe giocare Cornelius (Atalanta), unico "italiano" in campo.



Tre le partite della Serie B in programma. Punto la mia attenzione sulla prima, in programma dopo pranzo. Pro Vercelli-Empoli va letta con i due ruolini di marcia per gol fatti e subiti. Impossibile non leggere attraverso quei numeri un over 2.5. Per un ambo super.



Chi invece volesse andare sulla singola consideri che la quota del marcatore danese è spaventosamente alta. Si prova e se per caso si perde si suona la tromba lo stesso. Felici come prima.





I CONSIGLI DEL SABATO





Danimarca-Irlanda marcatore Eriksen (quota 3.70)



Pro Vercelli-Empoli over 2.5 (1.95)





L'ambo vale 7.21 volte la posta



@calcioepepe