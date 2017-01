La partita della giornata è senza dubbio Lilla-Saint Etienne, di Ligue 1. Negli ultimi tredici precedenti in casa, il Lilla ha perduto soltanto una volta contro i verdi. Beh, i numeri sono decisamente dalla nostra parte e vanno rispettati.



Un salto in Turchia, dove si gioca Bursaspor-Trabzonspor. Ebbene, negli ultimi sedici precedenti giocati a Bursa siamo di fronte a un risultato di 14 a 2 per quanto riguarda il segno gol. La quota di 1.60, per una media del genere, non risulta bassa, anzi. Se la statistica ha un valore, questa scelta è quasi obbligata.

L'ambo che nasce diventa un modo per provare a raddoppiare la posta messa in gioco. E in una giornata che ha decisamente poche frecce da tirare mi pare il modo migliore per difendersi e attaccare nello stesso momento. Ad maiora!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Lilla-SaintEtienne 1X (quota 1.26)

Bursaspor-Trabzonspor gol (1.60)



Twitter @calcioepepe