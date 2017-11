Aspettiamo 'sto Mondiale in partita doppia, un'emozione mica da poco. Nel frattempo, altro cippino sulla Serie C che domina il calcio che resta in questi giorni. Ambetto per guardarsele. La prima è Gavorrano-Arezzo, mai una contro l'altra nella storia. Nelle ultime cinque trasferte l'Arezzo ne ha vinte tre. Il Gavorrano ha vinto l'ultima casalinga sempre contro una toscana, la Lucchese. Ma è posato sull'ultimo scalino della classifica. Io dò fiducia agli aretini. Che intanto si stanno giocando un'altra partita, dietro le scrivanie, per la cessione della società.



In Veneto e precisamente a Padova il derby con il Mestre. Nel girone orfano del Modena saltato per aria. Potrebbe essere una sfida dominata dalle difese, tra le migliori con 9 gol subiti. Io l'under me lo mangio con pane e prosciutto.



I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Gavorrano-Arezzo 2 (quota 2.35)

Padova-Mestre under 2.5 (1.60)



L'ambo vale 3.76 volte la posta



@calcioepepe