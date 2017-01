E siamo al terzo Toro contro Milan della stagione in corso, sembra la storia infinita del cinematografo, quella con il Mordiroccia e gli gnomi. Alla prima giornata sansiresca Belotti si fa parare da Gigione Donnarumma il calcio di rigore del pareggio (3-3!) a partita strafinita, con l'arbitro che fischia da sotto la doccia. Pochi giorni fa, in Coppa italia, Belotti porta in vantaggio i suoi dopo ripartenza di Iturbe, l'unicum da tanto tempo. E poi si fa parare il tiro del 2-2, solo davanti al Portier Gigio. Dopo che il Milan ha fatto un ribaltone che nemmeno a Montecitorio ci sono più abituati. Ecco perchè sono convinto che in casa i granata entreranno con il fuoco che si intravede dalle narici. E Sinisa non lo riconosceremo più già dal primo minuto, somiglierà a un molosso. Il mio consiglio è fatto di queste sensazioni. Torino, già dal primo tempo. Certo, a questo Milan non manca niente per vincere anche in Piemonte. Ma il Toro di questa occasione lo sento un Toro scatenato.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Torino-Milan 1 (quota 2.35)



Torino-Milan 1/1 (3.75)



Torino-Milan 2-1 risultato esatto (9.50)



