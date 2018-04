Non sono qui per scherzare e per dire che la Juve ha possibilità di fare l'impresa al Santiago Bernabeu. Ma di una cosa sono certo. Che la Juve andrà a giocare per vincere e per segnare, per fare la sua figura. Per riprendersi, se sarà possibile, un po' di quegli applausi che sono piovuti a Torino su Cristiano Ronaldo e la sua rovesciata. Ci divertiremo lo stesso, vedrete. E penso che i gol arriveranno anche qui.



Così come penso che per Montella non c'è via di cancellare l'1-2 del Sanchez Pizjuan. Il Bayern è in gran momento, ha appena alzato il titolo vincendo con l'Augsburg e quindi non capisco come Avioncito Montella riesca a salvarsi dalla sconfitta. E vado con una combo che non mi sembra bassa.



Due partite interessanti in Italia. Una di Serie C e l'altra per la Coppa di C. Reggiana-Mestre è la prima. Quando i lagunari viaggiano e vanno a casa di una delle big, spesso e volentieri esce l'under 2.5 (vedi Bassano o Sambenedettese). Vado con quello.



Così come vado con l'under 2.5 per la prima finale (andata) tra Viterbese e Alessandria. Le ultime tra le due due a Viterbo sono finite in pareggio, 1-1, qui addirittura ci si gioca mezzo trofeo.



I CONSIGLI DI MERCOLEDI'



Real Madrid-Juventus gol (quota 1.63)



Bayern-Siviglia 1/over 2.5 (1.53)



Reggiana-Mestre under 2.5 (1.57)



Viterbese-Alessandria under 2.5 (1.70)





La quaterna vale 6.65 volte la posta



@calcioepepe