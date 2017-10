La domenica italiana la prevedo piena di gol un po' ovunque. E quindi voglio condirla così. Per esempio, Torino-Roma e Milan-Genoa. In tutti e due i casi possibile il gol della squadra meno attrezzata. E' per questo che l'under 2.5 mi sembra ottimo. La stessa cosa in Atalanta-Bologna e in Benevento-Fiorentina.



Lascio fuori da ogni previsione Udinese-Juventus perchè il maltempo previsto potrebbe essere un problema per tutti.



Chiudo con un salto in Liga, dove l'Atletico Madrid è atteso a Vigo. Il Celta sta risalendo a tutto andare, i colchoneros arrivano da una pessima figura a Baku e stanno perdendo di vista la Roma in Champions. Per me il segna gol squadra casa (ne sta facendo tanti ma tanti) ci sta davvero.



Due le sfide domenicali in Premier League, con in campo le squadre di Liverpool. L'Everton riceve l'Arsenal, il Liverpool va in casa del Tottenham. Non so perchè ma vedo coordinate simili. Le consiglio in singole, due pareggi. Ne basterà uno perchè ci sia del positivo.



VI ASPETTA LA SFIDA A MISTERPALMIERI. COSA AVETE DA PROPORRE PER FINIRE LUNEDI' IN PRIMA PAGINA? A VOI!



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Torino-Roma over 2.5 (1.50)



Milan-Genoa over 2.5 (1.65)



Atalanta-Bologna over 2.5 (1.90)



Benevento-Fiorentina over 2.5 (1.70)



Celta Vigo-Atletico Madrid over 0.5 squadra casa (1.46)



La cinquina vale 11.6 escluso bonus.



e inoltre



Everton-Arsenal X (3.65)



e inoltre



Tottenham-Liverpool X (3.45)



@calcioepepe