Domenica turno a rischio per la Serie A. Dalla Siberia fischia il Burian, vento gelido che porta neve e quant'altro. Gli stadi italiani, almeno alcuni, non sono nuovissimi, diciamo così, e quindi lo capite da soli. Firenze, Genova e Reggio Emilia potrebbero, per un motivo o per l'altro, regalare sgradite sorprese a chi intendesse inserire quelle partite nel proprio gioco.



Crotone-Spal a pranzo, Juve-Atalanta alle 18 e Roma-Milan a cena. Restano queste. La prima è quasi una finale, soprattutto per gli ospiti che non possono perderla, pena la crisi. Vedo un bell'under, partita a scacchi. L'Atalanta d'Europa è stato il più bel ricordo recente ma a Torino sarà dura fare bella figura e punti. Il Ringhio di questi tempi fa paura a tutti, quindi anche a una Roma malmessa che intanto ha scoperto Under e ha in porta una saracinesca chiusa, Anche qui ci sta l'under.



La domenica inglese ci propone addirittura la finale di Coppa di Lega (Carabao Cup) a Wembley tra Arsenal e City. Squadre ferite, arrivano da due sconfitte che hanno fatto piangere di felicità il banco, contro Ostersunds (Europa League) e Wigan (FA Cup). Magnifica partita, nonostante sia una finale la vedo gol. Sebbene Lacazette sia in panne e non giochi.



Mou contro Conte è il supersonico appuntamento di Premier League; una rivalità storica nonostante la maglia appena fatta recapitare dal primo al secondo. Anzi... Londinesi in risalita ma non c'è da fidarsi dello United, nonostante i primi siano stati più brillanti dei secondi in Champions. A novembre la decise Morata, qui vedo più rosso che blu. E' la sfida che il nostro caro Specialone si è segnata sul taccuino. Da tanto tempo.



Si chiude con la Liga. Tra Siviglia e Atletico Madrid c'è tanto in ballo. Più per Simeone. Che a sette punti vede il Barcellona. Montella non sta facendo regali. Partita blindata, come quelle dei colchoneros. Che blindano la porta e vivono sul morso del cobra.



SFIDA A MISTERPALMIERI PARTICOLARE. OCCHIO AL METEO E ALLE PARTITE CHE NON SI DOVESSERO GIOCARE. QUESTA VOLTA DOVETE FARE ATTENZIONE ANCHE A QUESTO. SARETE MOLTO PIU' BRAVI AD ANDARE IN PRIMA PAGINA!





I CONSIGLI DI DOMENICA



Roma-Milan under 2.5 (quota 1.96)



Juventus-Atalanta 1 (1.40)



Crotone-Spal under 2.5 (1.61)



Arsenal-Manchester City gol (1.54)



Manchester United-Chelsea 1 (2.33)



Siviglia-Atletico Madrid under 2.5 (1.68)





La sestina vale 26.6 volte la posta, escluso il bonus.



@calcioepepe