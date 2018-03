La Serie C, Gruppo C, ci offre Siracusa-Reggina. Senza dilungarmi troppo, punto l'attenzione sul fatto che entrambe abbiano lo stesso numero di under 2.5 (19) e lo stesso numero di over 2.5 (11). Basterebbe questo per capire che si presume una partita chiusa, con un numero di gol inferiore a tre. E su quello mi baso.



Partitona nella Liga 2 spagnola, tra terza e prima in classifica, Cadice-Huesca. A tre punti di distanza. Ovvero questi che sono in ballo. I padroni di casa, dopo un mesetto non bello (due sconfitte e un pari senza segnare), sembrano essersi risvegliati con due successi in fila. Gli ospiti invece hanno rallentato e parecchio: da un mese a questa parte hanno messo via soltanto due pareggi in cinque partite. La quota dell'1 si fa voler bene.



Si chiude con le amichevoli internazionali. Portogallo-Olanda (a Ginevra) e Albania-Norvegia le metto nel carnet. Entrambe con due combo rispettabili e cioè 1X/under 3.5. La quaterna sembra più che giocabile: attraente.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Siracusa-Reggina under 2.5 (quota 1.62)



Cadice-Huesca 1 (2.25)



Portogallo-Olanda 1X/under 3.5 (1.90)



Albania-Norvegia 1X/under 3.5 (1.77)



La quaterna vale 12.2 volte la posta



