Squadre in salute. Anzi, in grande salute. Torino e Atalanta vanno in campo per l'unico anticipo della giornata di Serie A. Potrebbero anche avere paura a farsi troppo male, sapendo che di fronte hanno un avversario che sa fare i buchi per terra, quando vuole. Il pareggio mi sembra ben giocato.



Salto in Premier League, dove mi piacciono il Tottenham e il Liverpool. I londinesi di Kane non possono accendere gli stop un'altra volta, bisogna vincere e riprendere la corsa. Klopp invece l'ha già ripresa e sa come stare in sella. Ai due squadroni aggiungo l'Everton, che ha ritrovato Rooney e la fiducia. Contro un Huddersfield che dovrebbe essere in calo vistoso e progressivo.



Chiudo con due over 1.5 in Serie B. Brescia-Salernitana e Novara-Empoli. Per una sestina che mette paura.



PER IL RESTO MI ASPETTO ROBA FORTE DA PARTE VOSTRA. GLI ULTIMI SABATI NON SONO STATI FORTUNATI PER LA SFIDA A MISTERPALMIERI, MOTIVO IN PIU' PER CREDERCI ADESSO!





I CONSIGLI PER SABATO





Torino-Atalanta X (quota 3.40)



Brighton-Liverpool 2 (1.50)



Watford-Tottenham 2 (1.72)



Everton-Huddersfield 1 (1.70)



Brescia-Salernitana over 1.5 (1.29)



Novara-Empoli over 1.5 (1.27)





La sestina vale 24.4 volte la posta escluso bonus.





@calcioepepe