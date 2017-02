Un sabato in tono minore, almeno quello che ci aspetta da teletifosi in Serie A. Atalanta-Crotone ed Empoli-Lazio non sono il massimo ma questo c'è. A Bergamo difficile vedere qualcosa di diverso dal segno 1, ad Empoli si può andare con la doppia esterna in una combo. Cercando le quote da qualche altra parte.



In Serie B ci scegliamo due over 1.5, Perugia-Entella e Vicenza-Ascoli.



In Inghilterra è giornata di FA Cup, con City e Chelsea entrambe fuori casa, con l'Huddersfield e il Wolves. Guardiola si prepara a giocare la Champions e avrà Gabriel Jesus fuori ma ha Aguero e compagnia bella, i padroni di casa vengono da sei vittorie sei (e otto nelle ultime nove) che l'hanno portati al terzo posto in Championship. Anche qui quota piccola con la combo doppia esterna/over 1.5.



Per Antonio Conte, invece, questa manifestazione potrebbe essere un inutile sovraccarico, la prima cosa è evitare il replay che la X causerebbe. E allora under 2.5, come è successo settimana scorsa in Premier, a Burnley. La quota è succosa.



Il colpo del giorno però è in Ligue 1: pareggio tra Angers e Nancy. Il calendario fa sì che sotto di loro si debbano scannare e quindi il turno in programma potrebbe riservare un vantaggio anche con il minimo dei punti. E' questo che proviamo.

Buon tutto.



I CONSIGLI DEL GIORNO



Atalanta-Crotone 1 (quota 1.28)

Empoli-Lazio X2/over 1.5 (1.48)

Perugia-Entella over 1.5 (1.33)

Vicenza-Ascoli over 1.5 (1.35)

Huddersfield-Manchester City X2/over 1.5 (1.28)

Wolves-Chelsea under 2.5 (2.30)

Angers-Nancy X (3.10)



La settina vale 93 euro con 3 euro, escluso bonus.



E OGGI NON DIMENTICATE LA SFIDA A MISTERPALMIERI. Scrivete sotto la vostra proposta, minimo un guadagno di 5 contro 1. Andrete in prima pagina lunedì su CM, in un pezzo a voi dedicato. Ci sapete fare, tra di voi c'è di sicuro il suggerimento giusto. Coraggio!