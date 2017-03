Azerbaigian-Germania è una partita che ci siamo abituati a vedere. E che, anche in casa degli azeri, termina sempre con l'handicap a favore dei tedeschi. Sembra facilissimo e io la accendo.

Si passa poi alla Serie B italiana: Vicenza-Brescia e Bari-Novara mi sembrano fatte e finite per entrare nel mirino degli over 1.5. Mentre Spal-Frosinone è la vetrina luccicante della cadetteria, delle due squadre più in luce, prima e seconda con merito, gran gioco ed individualità di spicco. Il pareggio credo le premierebbe oltre il punticino.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Scozia-Slovenia segna gol squadra casa (quota 1.31)

Azerbaigian-Germania 2/handicap un gol (1.34)

Vicenza-Brescia over 1.5 (1.29)

Bari-Novara over 1.5 (1.32)

Spal-Frosinone X (3.15)



La cinquina frutta 47 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter @calcioepepe