Le X che invece mi piacciono sono quelle di Celta-Krasnodar, Olympiakos-Besiktas e soprattutto Copenaghen-Ajax. Facciamo molta attenzione al fatto che si gioca la partita di andata e questo è decisivo. Non ci sono risultati da recuperare e quindi si può prendere tutto con una certa calma, cercando di fare i passi giusti.

Tre pareggi molto ben remunerati che si possono giocare anche in singola. Se ne esce uno non si perde, se ne escono due si vince, se escono tutti e tre si trionfa!

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Celta Vigo-Krasnodar X (quota 3.70)

Olympiakos-Besiktas X (3.15)

Copenaghen-Ajax X (3.10)

da giocarsi in un terno e tre singole

Oggi mi piacciono i pareggi, in. Ma prima di andare al dettaglio devo dire che fuori da tutto lascio Lione-Roma. Perchè? Perchè la Roma viene da una grande vittoria (Inter) seguita da due sconfitte sanguinose (Lazio e Napoli). In due parole, è assolutamente incomprensibile prevedere come possa reagire in Francia. Di Lacazette e soci è più forte ma loro in casa si fanno rispettare e segnano tanto. Occhio.