Tocca alla giovane Italia Under 21 di Gigi Di Biagio, impegnata in una amichevole di notevole importanza a Cracovia contro i pari età della Polonia. Notevole perchè proprio in Polonia si giocheranno le fasi finali dell'Europeo in programma dal 16 a 30 giugno prossimi. E poi perchè ci sarà il debutto della speranza che si è più messa in luce negli ultimi mesi e cioè il viola Federico Chiesa. La Polonia è nazionale tosta e niente affatto facile da battere, soprattutto in casa. Imbattuta da novembre 2015, resta su cinque vittorie e un pareggio. L'Italia - quattro pareggi nelle ultime sei, una vittoria e una sconfitta - anche senza Caldara e Mazzitelli che sono rimasti a casa è squadra durissima da superare. Tutto considerato, che i padroni di casa saranno i padroni di casa della manifestazione continentale e che gli azzurrini ci parteciperanno tra i favoriti, il pareggio mi sembra OTTIMAMENTE giocato.

Un salto in Sudamerica, dove si giocano le qualificazioni al Mondiale. A Barranquilla, in Colombia, arriva la Bolivia penultima e ormai fuori da tutto. Al contrario, i padroni di casa sono a un punto dalla quinta ovvero l'Argentina di Leo Messi e a due da Ecuador e Cile. Detto questo, non possono certo fare regali a una nazionale che va in campo senza obiettivi se non quello di fare bella figura. La vittoria interna, considerando anche il fatto che la Bolivia è abituata a giocare ad altezze "dove osano le aquile", vale davvero pochissimo.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Polonia U21-Italia U21 X (quota 3.15)

Colombia-Bolivia 1 (1.17)



L'ambo porta una riscossione di 36 euro con 10 euro



