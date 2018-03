L'andamento casalingo dello Spezia fa sì che la squadra vada come un vaporetto. In più da qualche tempo i liguri si sono messi a giocare anche in trasferta. Anche se il Picco resta il posto "dove osano le aquile". Arriva l'Ascoli che sta dando colpi di coda ma non riesce a dipanare la matassa. Ecco quindi che la sfida che l'aspetta non lascia per niente tranquilli Cosmi e i bianconeri.



La Serie C ci riporta sul tergicristallo il Siena battuto a Livorno, uscito da quel campo con le fiamme nei talloni. Trova davanti a sè la Pistoiese battuta quella sera a qualche chilometro di distanza dal Pisa. Il Siena non può lasciare altri punti a pezzettoni dietro di sè: non vuole mica lasciare che il Livorno riprenda la strada solitaria.



La superfississima del sabato però va cercata nella Championship inglese. Il Wigan ha giocato mercoledì sera accendendo come una scatola di cerini il Wallsall in casa sua. Adesso un'altra trasferta, in casa del Bury stra-ultimissimo. Questo 2 sembra grosso più o meno come quello appena concretizzatosi. Anzi, forse di più.





I CONSIGLI DEL SABATO





Spezia-Ascoli 1 (quota 1.80)



Siena-Pistoiese 1 (1.68)



Bury-Wigan 2 (1.62)



Il terno vale 4.89 volte la posta



@calcioepepe