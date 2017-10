C'è un Monday Night da leccarsi le basette. Si inaugura il "Benito Stirpe", quarto stadio di proprietà in Italia e non so se vi sembra poco. Frosinone sarà tutta lì, più o meno, almeno con il cuore. Ma le assenze di Daniel Ciofani e Citro non fanno la Cremonese piccola piccola, anzi. Partita tiratissima, per me l'under 2.5 è strada percorribile.



In Serie C la capolista Pordenone ricevuta dal Feralpisalò. In Bundesliga 2 la capolista Dusseldorf ospita il Duisburg, che annaspa tra le retrocedende ben undici punti sotto. Due quote supersoniche, ce le mangiamo con il contorno.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Frosinone-Cremonese under 2.5 (quota 1.70)



Feralpisalò-Pordenone 2 (2.70)



Dusseldorf-Duisburg 1 (1.80)



Il terno vale 8.26 volte la posta.



@calcioepepe