Quando i numeri strillano così forte bisogna starli a sentire. Un'occhiata a Foggia-Cesena di Serie B. I rossoneri sono ultimi nella speciale classifica di punti totalizzati in casa, con 19 reti fatte e 23 subite; i bianconeri sono penultimi nella classifica di punti totalizzati in trasferta, con 18 gol fatti e 31 subiti. Se i numeri vanno letti in filigrana, qui tenendoci bassi dobbiamo giocare il gol. Ma proprio bassi bassi bassi...

Liga con Levante-Eibar. I valenciani possono provare a salvarsi con il vantaggio che vantano sulle tre disperate. I baschi corrono appresso alla zona Europa League e stanno facendo una stagione più che onorevole, con belle figure negli scontri con le grandi, non sempre fortunati. Guardando i tabellini si vedono pochi gol. Vado sulla combo X2/under 3.5.

In Monaco-Lilla di Ligue 1 siamo su altri standard. I giocatori del Principato in casa hanno ritmi infernali, quasi tre gol a partita! Con il Lilla, che cerca un punto come l'acqua nel deserto, mi gioco almeno due gol interni. E passa la paura.

Bundesliga. Il Friburgo pareggia che sembra non faccia altro nella vita, lo Stoccarda molto meno. Ma dato uno sguardo alla classifica, la X qui non andrebbe male per niente. E ci farebbe volare.

I CONSIGLI DI VENERDI

Foggia-Cesena gol (quota 1.70)

Levante-Eibar X2/under 3.5 (1.70)

Monaco-Lilla over 1.5 squadra casa (1.35)

Friburgo-Stoccarda X (3.25)

La quaterna vale 12.6 volte la posta

