Un sacco di belle cose stasera in giro ma quello che mi interessa è la Serie B. Ci sono tre partite che catturano l'attenzione. Sono Frosinone-Spezia, Carpi-Trapani e Perugia-Verona. Per un motivo o per l'altro mi suggeriscono tutte lo stesso finale nell'orecchio. E quindi andremo anche in questo caso con i tre ambi e il terno. Ma qui l'asticella delle difficoltà si alza e di parecchio perchè sto parlando di tre pareggi. Mimmo Di Carlo torna con il suo Spezia lì dove praticamente è nato (è di Cassino) e non vuole sfigurare con una squadra in forma. Al Cabassi di Carpi piove un Trapani carrarmato, non quello che si piegava allo stormire di ogni fronda. Il Perugia reduce dal colpo a Novara riceve il Verona corsaro a Bari. Cosa di meglio di un punto per uno?



Per me sono tre pareggi - ovviamente quello più tosto è quello di Frosinone - giocabili, con una resa vicina al massimo.

Io ci provo, chi di voi lo fa?



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Frosinone-Spezia X (quota 3.35)

Carpi-Trapani X (3.30)

Perugia-Verona X (3.10)



Un terno più tre ambi a girare.



Twitter @calcioepepe