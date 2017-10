Qualificazioni Mondiali e Serie B, non mi pare male. Il Gruppo E per Russia 2018 è praticamente stato deciso dalla scorsa giornata, questa per me è scritta. Con la Polonia cui basterebbe il pari per chiudere prima ma affronta in casa un Montenegro a pezzi come organico. Con un Lewandowski così in palla, andrei anche sul marcatore. La Danimarca che ha fatto il massimo andando a sbancare in Montenegro trova la Romania e la batterà. Su questo ambo si può costruire anche la nuova Tour Eiffel?

Provo ad agganciare quattro over 1.5 in Serie Sono Bari-Avellino, Entella-Brescia, Perugia-Pro Vercelli e Novara-Frosinone. Mi sembrano ben scelte. Quello che fa decollare la giocata è un pareggio ben pagato. Quello tra Venezia e Carpi. Per aspera ad astra.

I CONSIGLI PER DOMENICA:

Bari-Avellino over 1.5 (quota 1.25)

Entella-Brescia over 1.5 (1.33)

Perugia-Pro Vercelli over 1.5 (1.25)

Novara-Frosinone over 1.5 (1.33)l

Venezia-Carpi X (3.05)

Polonia-Montenegro 1 (1.27)

Danimarca-Romania 1 (1.35)

La settina vale 14.45 volte la posta escluso bonus.

@calcioepepe