Il suo nickname è INCOMPETENTE e anche soltanto questo sarebbe straordinario. Ieri ha fatto il botto più grosso di tutta la stagione corrente. La SFIDA A MISTERPALMIERI è sua fino alla fine dei secoli a meno che non spunti un mago con il coniglio sotto il cilindro. Sentite un po' l'amico che cosa si è inventato...



Bologna-Atalanta 2 - Crotone-Sampdoria 1 - Cagliari-Lazio X - Sassuolo-Spal X



Non solo bravissimissimissimo ma anche superfortunato con il gol del secolo di Immobile al 95'!!!! Spero che qualcuno di voi sia stato catturato dal fascino di questa quaterna a 75 contro 1 (sempre che non ci fosse anche il bonus... ) e l'abbia seguito!



Ispirato anche GIANLUCA MAGNANTI, che torna a farsi vedere in prima pagina con un bel terno a 8/1



Genoa-Milan X pt - Bologna-Atalanta X pt - Inter-Napoli X pt



Stesso andamento con i pareggi nei primi tempi per MARCOI87, altro amico che ha già conosciuto la prima pagina, a 8.3/1 con



Bologna-Atalanta X pt - Sassuolo-Spal X pt - Genoa-Milan X pt



L'ultimo vincitore della domenica (sabato tutti in bianco) è stato il nostro fedelissimo FERRI RAFFAELE con una multipla a 10/1 (secondo il suo credo, spesso costruisce su una fissa e svariate doppie. Benissimo...)



Salernitana-Avellino 1 - Bologna-Atalanta X2 - Cagliari-Lazio X2 - Genoa-Milan X2 - Inter-Napoli X2 - Crotone-Sampdoria 1X - Sassuolo-Spal 1X





Segnatevi i loro nick, alle prossime!