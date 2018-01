Due supercolpi nella prima SFIDA A MISTERPALMIERI dopo la ripresa della nostra Serie A. Vediamoli.





Lazio-Chievo gol



Cagliari-Milan gol



Willem II-Groningen gol



Southampton-Tottenham gol



Schalke-Hannover gol



Questa la ricetta del nostro amico FERRI RAFFAELE per la modica quota di 14/1. Non male no?







Ancora meglio ha saputo fare ANDYCARROL9, che è arrivato a quota 19.77 con queste partite.



Atalanta-Napoli 2



Bologna-Benevento 1



Sampdoria-Fiorentina gol



Udinese-Spal X2



Sassuolo-Torino X2



Cagliari-Milan X2







Una cinquina di gol, una sestina variopinta. Raffaele non è una new entry, Andy invece è la prima volta che va in prima pagina con la SFIDA A MISTERPALMIERI. Segnatevi questi amici di CM perchè hanno dimostrato di saperci fare. Alla prossima!