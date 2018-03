SFIDA A MISTERPALMIERI finalmente al traguardo sabato e domenica. Ma il primo giorno riservatata soltanto a...



MANDREIK, quaterna super in una giornata da cinematografo (nel senso che tutti gli altri me compreso potevamo andare al cine...). E invece il Mago (per il forum) sulla vittoria degli Spurs orfani di Kane ha saputo costruire una bella quota di 10/1. Poco????



Swansea-Tottenham 2 - Barnsley-Millwall nogol - Fulham-QPR pari - Amburgo-Hertha gol





La domenica invece è stata tutta per GIANLUCA MAGNANTI e FERRI RAFFAELE, due che ci sanno fare e che in prima pagina vanno spesso e volentieri!



Ma questa volta il primo ha saputo addirittura fare il bis, due colpi e addirittura altri sfiorati. Eccoli (il primo a quota 11.5 contro 1, l'altro a 13 contro 1... Vi sembra poco????)



Barcellona-atletico Bilbao under 3.5 - Milan-Chievo 1 - Napoli-Genoa 1 - Nizza-PSG gol - Dortmund-Hannover under 3.5



Milan-Chievo dispari - Napoli-Genoa dispari - Benevento-Cagliari gol - Atalanta-Verona over 2.5





Il secondo invece si è inventato un bellissimo sistema a 10.2 contro 1. Eccolo (una settina, mica baubaumiciomicio...!!!)



Benevento-Cagliari over 1.5 - Verona-Atalanta over 1.5 - Napoli-Genoa under 3.5 - Lazio-Bologna under 3.5 - Crotone-Roma under 3.5 - Milan-Chievo segna gol ospite - Torino-Fiorentina segna gol ospite



Insomma basta ricordare i loro nick e la prossima volta dar loro fiducia. Se i loro consigli vi convincono, chiaro...!!!